В Хабаровском крае, в Бикине, прокуратура помогла 64-летнему жителю вернуть деньги, которые он отправил мошенникам. Мужчина лишился 190 тысяч рублей, следуя указаниям неизвестных. Через суд с женщины, на чей банковский счёт поступили деньги, взыскали более 220 тысяч рублей с учётом процентов, сообщает прокуратура Хабаровского края.



По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что похищенные средства поступили на счёт жительницы Кемеровской области — Кузбасса.



Бикинский городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с неё суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Центральный районный суд Новокузнецка удовлетворил требования в полном объёме.



В пользу пострадавшего взыскано свыше 220 тысяч рублей. Приняты меры к принудительному исполнению судебного решения.