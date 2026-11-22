В России установят новый порядок индексации страховых пенсий, которые граждане не получили вовремя после судебных разбирательств. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.

Изменения касаются пенсионеров, добившихся через суд назначения или перерасчёта положенных выплат. Если решение вступило в законную силу, но Социальный фонд своевременно не перечислил деньги, задолженность будет подлежать индексации. Такой механизм позволит учитывать обесценивание средств за время задержки.

Согласно новым правилам, суд сможет назначить индексацию с первого дня после окончания месяца, следующего за месяцем вступления решения в законную силу. Механизм будет применяться в случаях, когда для перерасчёта не требуется устанавливать дополнительные обстоятельства, неизвестные пенсионному органу.

Поправки разработали после постановления Конституционного суда, указавшего на необходимость дополнительной защиты прав пенсионеров. Ранее граждане сталкивались с ситуациями, когда причитающиеся за прошлые годы суммы перечисляли без компенсации потери их покупательной способности. Новый закон призван устранить этот пробел.