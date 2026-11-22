В России некоторым владельцам квартир и земельных участков могут автоматически пересчитать имущественные налоги за 2025 год. Госдума одобрила во втором чтении законопроект, расширяющий применение ограничения на ежегодный рост налоговых начислений, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Сейчас размер налога на недвижимость в большинстве случаев не должен увеличиваться более чем на 10% за год. Однако при изменении характеристик объекта в Едином государственном реестре недвижимости указанное ограничение может не применяться. Новые правила позволят сохранить его, если внесённые изменения не привели к увеличению кадастровой стоимости по определённым законом основаниям.

Поправки предполагается распространить на расчёт налогов начиная с 2025 года. Если собственнику уже направили уведомление без применения положенного ограничения, налоговая самостоятельно пересчитает сумму и подготовит новый документ. При этом обращаться в ФНС с отдельным заявлением не потребуется.

Владельцам недвижимости, которые уже перечислили деньги, излишне уплаченные суммы автоматически зачтут на едином налоговом счёте. Для тех, кому направят уточнённые уведомления, установят новый срок оплаты, а задолженность по прежнему сроку 1 декабря не возникнет. Окончательное рассмотрение законопроекта в Госдуме запланировано на 24 ноября.