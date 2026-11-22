В Хабаровске выявили нарушения при оформлении почти 1,9 тонны куриного мяса, которое не соответствовало требованиям качества и безопасности. Продукцию направляли в магазины, перерабатывающие предприятия и социальные учреждения региона, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Нарушения обнаружили при проверке ветеринарных документов на мясо цыплят-бройлеров, произведённое в Ставропольском крае. Выяснилось, что ещё 14 сентября документы, подтверждавшие происхождение продукции, аннулировали из-за несоответствия мяса установленным требованиям. Однако это не помешало хабаровскому предприятию продолжить оформление поставок.

С 16 по 29 сентября сотрудники компании оформили 28 партий товара общим весом около 1,9 тонны. Мясо предназначалось для магазинов, социальных учреждений и предприятий пищевой переработки. При этом основанием для оформления новых поставок послужили документы, которые к тому времени уже утратили силу.

По итогам проверки Россельхознадзор объявил предприятию официальное предостережение. Подобные нарушения в регионе выявляют регулярно: с начала 2026 года специалисты ведомства зафиксировали уже 48 случаев оформления пищевой продукции по аннулированным ветеринарным документам.