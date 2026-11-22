В России предлагают изменить правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, дополнив проверку доходов оценкой имущества заявителей. Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Интерфакс».

Сейчас право на компенсацию части коммунальных расходов зависит прежде всего от доходов семьи и доли платежей за ЖКУ в её бюджете. Согласно поправкам, при рассмотрении заявлений начнут учитывать также движимое и недвижимое имущество гражданина и членов его семьи. Речь может идти о квартирах, домах, земельных участках и автомобилях.

Наличие значительного имущества сможет повлиять на решение о назначении государственной поддержки даже при сравнительно небольшом официальном доходе. При этом конкретные критерии обеспеченности пока не установлены. Порядок оценки имущества должно разработать правительство России, поэтому владельцам дополнительных квартир или автомобилей пока нельзя однозначно предсказать возможный отказ.

Изменения предусмотрены законопроектом об особенностях исполнения бюджета на 2027 год. После окончательного принятия документа власти должны будут установить подробные правила проверки заявителей. До вступления новых норм в силу субсидии продолжают назначать по действующему порядку.