В Биробиджане 23-летняя девушка лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь купить квартиру по цене значительно ниже рыночной. Продавец убедил её внести предоплату за бронирование жилья, после чего перестал выходить на связь, сообщает полиция ЕАО.



Объявление о продаже недвижимости потерпевшая нашла на онлайн-площадке. В переписке неизвестный сообщил, что на квартиру якобы претендует много желающих, поэтому нужно поторопиться с оплатой.



Девушка перевела 30 тысяч рублей на указанный счёт. Однако после получения денег собеседник исчез, а объявление о продаже удалили.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Полицейские устанавливают причастных к преступлению.