В Советско-Гаванском районе Хабаровского края 50-летний мужчина стал жертвой мошенников при попытке приобрести два снегохода через интернет. От ещё больших финансовых потерь покупателя уберёг банк, заблокировавший подозрительный перевод, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина нашёл в интернете объявление о продаже снегоходов стоимостью 140 тысяч рублей за каждый. После переписки с продавцом и получения фотографий документов на технику покупатель перевёл 135 тысяч рублей. Оставшуюся сумму он намеревался отправить после передачи снегоходов транспортной компании.

Однако при попытке перечислить остальные деньги банк заблокировал операцию, заподозрив мошенничество. Мужчина решил самостоятельно связаться с транспортной компанией, где ему сообщили, что никакой техники на склад не поступало. К этому моменту продавец уже перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и устанавливают причастных к преступлению лиц. Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. Жителям края напоминают, что перечислять деньги незнакомым продавцам до получения товара небезопасно.