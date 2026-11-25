В Амурской области два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх грузовых автомобилей на федеральной трассе Чита — Хабаровск. Один из большегрузов после удара загорелся, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Авария произошла 25 ноября в 19:22 на 1551-м километре федеральной автодороги. Сначала столкнулись грузовики Dongfeng и FAW, один из которых загорелся. Затем в попавшие в ДТП машины врезался автовоз Scania.

Водители Dongfeng и FAW погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир автовоза получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте аварии работал прокурор Октябрьского района Алексей Романов. Надзорное ведомства организовало собственную проверку причин и обстоятельств ДТП, а также взяла на контроль ход проверки, которую проводят правоохранительные органы.