Семья из Хабаровска потеряла более 162 тысяч рублей из-за ошибки, допущенной при оформлении заграничного паспорта ребёнка. Вместо запланированного отдыха во Вьетнаме родителям пришлось срочно переоформлять документы и искать новые авиабилеты, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Заграничный паспорт ребёнку выдали в октябре 2023 года, когда ему было пять лет. Проблема обнаружилась лишь в декабре 2025 года при прохождении пограничного контроля. На странице с персональными данными оказались посторонние дописки, сделанные от руки, из-за которых документ признали непригодным для использования.

Ребёнка не выпустили из России, и всей семье из четырёх человек пришлось отказаться от запланированного перелёта. Спасать отпуск родители решили своими силами: получили новый паспорт и организовали поездку через Владивосток. Однако часть оплаченных туристических услуг оказалась невозвратной, а дополнительные билеты и проживание в гостинице потребовали новых расходов.

Родители обратились с иском к органам внутренних дел. Индустриальный районный суд Хабаровска признал действия должностных лиц при оформлении загранпаспорта незаконными, однако в компенсации морального вреда семье отказали. Решение суда уже вступило в законную силу.