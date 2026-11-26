В Хабаровском крае дорожные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме в преддверии нового снегопада, который ожидается в субботу, 28 ноября. На региональных дорогах задействовали 67 единиц спецтехники, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

По прогнозам синоптиков, снегопад затронет Хабаровск, Бикинский, Хабаровский, Амурский, Комсомольский и Вяземский округа. Пока дорожники продолжают устранять последствия предыдущего циклона, расширяют проезжую часть и обрабатывают её противогололёдными материалами.

В краевой столице за минувшие сутки вывезли более 250 кубометров снега. Основной проблемой остаются припаркованные автомобили, которые мешают полноценной расчистке улиц Владивостокской, Станционной и Воровского. После завершения работ на основных магистралях техника перейдёт на второстепенные дороги.

Круглосуточная уборка продолжается и на побережье Татарского пролива. В Ванинском и Советско-Гаванском округах ликвидируют снежные валы, расширяют проезды, расчищают дворы и территории социальных учреждений, убирают сосульки и наледь с крыш. Автомобилистов просят своевременно освобождать улицы, на которых запланирована работа спецтехники.