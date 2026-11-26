Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об избиении подростка в Хабаровске. Нападение сверстники снимали на камеру телефона, а после случившегося пострадавшему и его брату начали поступать угрозы, сообщили в СК России.

По информации, распространившейся в социальных сетях, инцидент произошёл 21 ноября около 15:00 возле дома № 172 на улице Ульяновской. По словам близких пострадавшего, один из подростков избивал школьника, пока остальные стояли вокруг, смеялись и записывали происходящее на телефон.

На следующий день семье пострадавшего и его младшему брату начали поступать угрозы расправой. Как утверждают родственники, теперь дети боятся выходить из дома. Семья зафиксировала побои и подала два заявления в полицию, однако, по словам близких, должных мер в отношении нападавших принято не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Станислава Белянского доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах нападения.