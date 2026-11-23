В посёлке Переяславка Хабаровского края 49-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть знакомого. Уголовное дело завершено и направлено в суд, сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.



По версии следствия, всё произошло в январе 2026 года. Обвиняемый приехал в гости к приятелю, где находились мать хозяина дома и её сожитель. Компания отмечала новогодние праздники за спиртным.



Во время застолья хозяин дома сделал замечание сожителю матери, упрекнув его в том, что тот не помогает по хозяйству. Гостя также возмутило поведение мужчины. Он набросился на него и стал наносить удары руками и ногами по голове и телу.



Участников застолья удалось успокоить, после чего компания продолжила пить, а затем все разошлись. Однако через несколько дней потерпевший скончался в доме от закрытых тупых травм и переломов.



Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Расследование завершено, дело с обвинительным заключением направлено в суд.