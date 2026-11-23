В Комсомольске-на-Амуре в понедельник, 23 ноября, проведут День снегоборьбы. Администрация города призвала предприятия, учреждения и организации всех форм собственности присоединиться к уборке снега.

В первую очередь необходимо расчистить территории возле офисов, магазинов, предприятий общественного питания и нестационарных торговых объектов. Кроме того, организации просят помочь убрать снег у расположенных поблизости автобусных остановок, на самих остановочных площадках и подходах к пешеходным переходам.

Проезжую часть и тротуары очищает коммунальная техника, однако дорожных рабочих не хватает, чтобы быстро привести в порядок все остановки и пешеходные переходы. В администрации рассчитывают, что участие предприятий и горожан поможет справиться с уборкой быстрее.