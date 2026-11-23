В Комсомольском районе Хабаровского края полицейские задержали двух жителей Комсомольска-на-Амуре с крупными партиями марихуаны. Общий вес изъятого наркотика превысил 1,8 кг, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Первого подозреваемого, 63-летнего мужчину, задержали возле заброшенных сельскохозяйственных полей неподалёку от посёлка Молодёжный. При досмотре у него обнаружили два пакета с марихуаной общей массой около 1,2 кг в высушенном виде.

Второго фигуранта, которому 20 лет, задержали в жилом секторе того же посёлка. У него изъяли два пакета с коноплёй весом более 600 граммов.

По словам задержанных, дикорастущую коноплю они нашли и собрали в лесу, а затем собирались хранить для личного употребления.

В отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

При этом обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые наркотики уничтожат по решению суда.