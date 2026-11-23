В Хабаровском крае, в Бикинском муниципальном округе, прокуратура выявила конфликт интересов между двумя муниципальными служащими, приходившимися друг другу свекровью и невесткой. Одна занимала должность главного специалиста муниципального контроля, другая руководила сектором сельского хозяйства и охраны окружающей среды, сообщает прокуратура Хабаровского края.

При этом в обязанности одной из чиновниц входил контроль за организацией и проведением муниципального контроля по направлению деятельности другой. Несмотря на возникший конфликт интересов, меры для его предотвращения или урегулирования не принимались.

После представления прокуратуры одна из служащих получила дисциплинарное взыскание в виде выговора. Вторая уволилась по собственному желанию ещё до завершения проверки.

Однако прокурор не согласился с основанием увольнения и обратился в суд, потребовав изменить формулировку на «увольнение в связи с утратой доверия».

Бикинский городской суд удовлетворил иск в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.