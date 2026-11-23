В Хабаровском крае 2296 старшеклассников приняли участие в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее». С начала года для школьников организовали 231 встречу, экскурсию и профессиональную пробу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Профориентация школьников проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Проект знакомит учащихся с востребованными специальностями в судостроении, энергетике, пищевой и лёгкой промышленности. Профессиональные пробы проходят на площадках 15 вузов и колледжей края. Школьникам предложили попробовать себя в 70 компетенциях.

Среди направлений — работа с интеллектуальными системами, мехатроника, обслуживание беспилотников, типографское дело, проектирование, благоустройство и озеленение. Есть и медицинские специальности: школьники могут познакомиться с работой онколога, рентгенолога, психиатра-нарколога и судебно-медицинского эксперта.

Например, в Хабаровском техникуме транспортных технологий ребята осваивают азы железнодорожных профессий. Под руководством наставников они учатся прокладывать маршруты поездов, проверять тормоза грузовых составов, разбирать и собирать элементы автосцепки. Кроме того, школьники могут попробовать управлять локомотивом на специальном тренажёре.

Для некоторых участников такие занятия становятся решающими при выборе будущей профессии. Студент третьего курса техникума Степан Максименко рассказал, что именно профессиональные пробы помогли ему определиться с работой машиниста электровоза.

Мероприятия для учащихся 6–11-х классов продлятся до 27 ноября. До конца программы в них примут участие ещё 545 школьников.