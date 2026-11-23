В Хабаровском крае, в Амурске, 32-летнего мужчину признали виновным в краже смартфона и денег с банковского счёта местной жительницы. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Летом в полицию обратились две женщины. У одной из них пропал смартфон стоимостью 17 тысяч рублей, у другой со счёта исчезли 8,7 тысячи рублей.

Как выяснили полицейские, в первом случае мужчина заметил нетрезвую женщину, которой помог подняться с дороги. Воспользовавшись ситуацией, он забрал выпавший из кармана её куртки телефон, а затем сдал его в комиссионный магазин. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Во втором случае амурчанин находился в гостях у женщины, с которой они распивали спиртное. Когда хозяйка квартиры уснула, мужчина воспользовался её телефоном, зашёл в приложение мобильного банка и перевёл на свой счёт 8,7 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний местный житель. Похищенный смартфон полицейские изъяли из комиссионного магазина и вернули владелице. Ущерб второй потерпевшей мужчина возместил полностью.

Уголовные дела о краже направили в суд. Мужчину признали виновным по двум эпизодам, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ.