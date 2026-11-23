Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») продолжает вести активную работу с неплательщиками за энергоресурсы. В рамках взыскания задолженности в принудительном порядке с начала года арестовано более 50 тыс. банковских счетов, произведено 140 арестов имущества и 10 транспортных средств.

Эти меры предполагают списание денежных средств с расчетных счетов должников, оценку и принудительную реализацию имущества в счет полного погашения имеющихся обязательств.

С начала 2026 года в службу судебных приставов на принудительное исполнение направлено 70 тыс. исполнительных документов на сумму 600 млн. руб. В отношении более чем 10 тыс. неплательщиков применена мера ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. В отношении 40 должников по коммунальным платежам суд вынес решение о принудительном доступе в квартиру для ограничения горячего водоснабжения.

По результатам совместной работы с ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО в пользу ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» уже взыскано свыше 170 млн. руб. с неплательщиков в счет погашения задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию.