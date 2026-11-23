В Хабаровске завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибла 81-летняя женщина. Авария произошла в сентябре этого года, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным следствия, 22-летний водитель автомобиля при повороте направо не уступил дорогу пожилой женщине, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилист двигался с такой скоростью, что не успел избежать столкновения, хотя мог заметить пешехода ещё при подъезде к перекрёстку.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако спасти её не удалось. Женщина скончалась от полученных травм.

Молодой человек был трезв. По его словам, он не заметил женщину из-за её невысокого роста и разросшегося кустарника возле перехода.

Уголовное дело расследовали по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.