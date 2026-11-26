В Хабаровске проверят правильность начисления платы за отопление и горячую воду жителям домов, столкнувшихся с коммунальными перебоями в Индустриальном районе. Если подтвердится, что услуги предоставлялись ненадлежащим образом, горожанам сделают перерасчёт, сообщили в администрации Хабаровска.

Поводом для выездной проверки стали обращения жителей дома № 44 по улице Индустриальной, где ранее возникали проблемы с отоплением, в том числе из-за недавней аварии на тепломагистрали ТМ-15. Сейчас тепло подаётся в соответствии с нормативами, однако состояние участка трубопровода остаётся неудовлетворительным.

В 2026 году на головном участке тепломагистрали уже заменили около 100 метров трубопровода. В следующем году предстоит капитально отремонтировать оставшийся участок сети, в том числе увеличить диаметр трубы.

«На следующей неделе мы проведём отдельное совещание с участием управляющих компаний, старших по домам, ресурсоснабжающей организации и надзорных органов. Детально проверим корректность начислений за горячее водоснабжение и отопление», — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.

Помимо отопления, комиссия обратила внимание на состояние мусорных площадок, территорий возле торговых киосков и качество уборки снега во дворах. Владельцев торговых павильонов проверят на наличие договоров на вывоз отходов. Через две-три недели представители мэрии намерены повторно посетить район и проверить, устранены ли выявленные недостатки.