В Хабаровске заслуженный артист России Даниил Спиваковский представит моноспектакль «Евгений Онегин» по знаменитому роману в стихах Александра Пушкина. Постановку покажут 8 декабря на большой сцене Хабаровского краевого театра драмы, сообщили в администрации города.

В спектакле Спиваковский один воплотит на сцене героев пушкинского произведения, передавая их характеры через голос, интонации и движения. Зрители смогут по-новому взглянуть на историю Евгения Онегина и Татьяны Лариной, в которой переплетаются любовь, дружба, гордость и сожаление об упущенных возможностях.

Даниил Спиваковский известен российским зрителям по многочисленным ролям в театре и кино. Он окончил ГИТИС и служит в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Моноспектакль позволяет артисту продемонстрировать своё мастерство перевоплощения, исполняя произведение без участия других актёров.

Показ организован при участии управления образования администрации Хабаровска и рассчитан в том числе на школьников и студентов. Спектакль состоится 8 декабря в 11:00 в краевом театре драмы по адресу: улица Муравьёва-Амурского, 25. Возрастное ограничение — 12+.