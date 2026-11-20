В Николаевске-на-Амуре предприниматель нанял женщину для работы в пункте выдачи заказов, но не оформил её официально. После вмешательства прокуратуры работодатель заключил с сотрудницей трудовой договор и перечислил 116 тысяч рублей налогов и страховых взносов, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Нарушения обнаружили во время совместной проверки прокуратуры и межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Выяснилось, что женщина работала оператором пункта выдачи заказов без письменного трудового договора. Размер зарплаты предприниматель определял по устной договорённости.

Кроме того, работодатель не направлял сведения о трудоустройстве сотрудницы в Социальный фонд России и не ознакомил её с правилами внутреннего трудового распорядка. В результате официально трудовые отношения оформлены не были, а необходимые платежи за период работы женщины не перечислялись.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, после чего предприниматель подписал с сотрудницей трудовой договор. За весь период её фактической работы он также уплатил налоги и страховые взносы на общую сумму 116 тысяч рублей. Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности, назначив ему предупреждения.