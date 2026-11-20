В Комсомольске-на-Амуре из-за сильного снегопада утром 20 ноября не вышли на линию автобусы сразу 12 маршрутов. Транспорт оказался заблокирован на территориях гаражей и баз перевозчиков, которые завалило снегом, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев в своём MAX-канале.

По словам мэра, ситуация с общественным транспортом стала одной из главных проблем после обрушившегося на город циклона. Снежные заносы оказались настолько серьёзными, что автобусы попросту не смогли покинуть территории предприятий и приступить к перевозке пассажиров.

К моменту сообщения главы города движение удалось восстановить лишь на трёх маршрутах. Остальные перевозчики продолжали расчищать выезды со своих баз, чтобы выпустить автобусы на городские улицы.

Дмитрий Заплутаев поручил начальнику городского отдела транспорта лично объехать все базы перевозчиков и проверить, какие меры принимаются для восстановления движения. Мэр подчеркнул, что предприятия обязаны обеспечивать выход автобусов на маршруты и должны были заранее подготовиться к последствиям циклона, в том числе организовать уборку снега на своих территориях.