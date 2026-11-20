В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после пожара в Вяземском, унёсшего жизни двух маленьких детей и их 19-летнего дяди. Отец мальчиков, 25-летний мужчина, сумел выбраться из горящего дома и остался жив, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Трагедия произошла 20 ноября около двух часов ночи в частном деревянном доме на улице Смирнова. По данным следствия, огонь вспыхнул в пристройке, после чего распространился на жилую часть здания. В результате погибли два брата в возрасте четырёх и шести лет, а также их 19-летний дядя, приходившийся братом выжившему мужчине.

Следователи вместе со специалистами государственного пожарного надзора осмотрели место происшествия. Для выяснения причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также специалисты проведут судебно-медицинские и криминалистические исследования, которые помогут восстановить обстоятельства гибели людей.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователям предстоит установить, что стало причиной пожара и какие обстоятельства привели к трагедии. Ранее прокуратура Вяземского района также начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.