В городе Вяземском Хабаровского края при пожаре в частном доме погибли трое человек, в том числе двое маленьких детей. Жертвами огня стали дети четырёх и шести лет, а также 19-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Трагедия произошла 20 ноября около двух часов ночи на улице Смирнова. По предварительным данным, пожар начался в пристройке к деревянному жилому дому, после чего пламя перекинулось на основное здание. Обстоятельства возгорания и причины гибели людей устанавливаются.

На место происшествия выехал прокурор Вяземского района Араик Седракян. Он координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Прокуратура также начала проверку работы органов, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорному ведомству предстоит оценить, как исполнялись обязанности по защите прав детей. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а ход процессуальной проверки взят на контроль.