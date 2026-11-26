В Хабаровске планируют создать несколько новых туристических объектов, среди которых комплекс в стиле русской деревни, арт-парк и тематический дворик, посвящённый белорусскому городу-побратиму. Перспективы развития туристической инфраструктуры обсудили на аппаратном совещании, сообщили в администрации Хабаровска.

Туристско-развлекательный комплекс «Дубрава» планируют разместить на улице Трёхгорной в Железнодорожном районе. В Краснофлотском районе намерены создать арт-парк «Холм Амура», а в Центральном — Могилёвский дворик с солнечными часами и архитектурными композициями, символизирующими белорусский город.

В краевой столице также развивают новые экскурсионные маршруты. Одним из них стали «Муралы города», знакомящие туристов с уличным искусством. Кроме того, в 2026 году возле достопримечательностей Хабаровска установили 12 навигационных стел с указателями на русском, английском и китайском языках.

«Необходимо продолжать развивать туристическую инфраструктуру: строить гостиницы, улучшать транспортную доступность туристических объектов, расширять сеть сервисов для путешественников», — подчеркнул временно исполняющий полномочия мэра Хабаровска Денис Митрофанов.

Дополнительные возможности для привлечения туристов в мэрии связывают с открытием погранперехода на острове Большой Уссурийский, строительством Дальневосточного художественного музея и дальнейшим благоустройством набережной Амура. На городском туристическом портале также готовят единую витрину предложений для любителей исторического, гастрономического, этнического и других видов туризма.