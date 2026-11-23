В Еврейской автономной области планируют построить газоперерабатывающий комплекс по производству метанола. Объём инвестиций в проект оценивается в 74,7 млрд рублей. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор ЕАО Мария Костюк, председатель совета директоров АО «Евразийский газоперерабатывающий комплекс» Александр Таскаев и заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.

Предприятие разместят в Смидовичском районе. Проектная мощность будущего комплекса — 900 тысяч тонн метанола в год. Сырьём станет природный газ, который будет поступать в регион по магистральному газопроводу «Белогорск — Хабаровск».

По словам Марии Костюк, новый комплекс должен обеспечить область рабочими местами и дополнительными налоговыми поступлениями, а также дать импульс развитию логистики и строительной отрасли. Губернатор отметила и экспортное значение проекта.

Метанол — токсичное химическое вещество, которое широко используют в промышленности. Оно служит сырьём для производства компонентов бензина, пластмасс, смол, синтетических волокон, антифризов, омывающих жидкостей и другой продукции. Работа с ним требует особых мер безопасности.

Подписание соглашения стало очередным этапом подготовки инвестиционного проекта.