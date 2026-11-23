В Биробиджане с 23 ноября временно приостановили занятия в гимназии № 1. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ: заболели более 20% учащихся, сообщает мэрия города.

Роспотребнадзор по Еврейской автономной области направил образовательному учреждению рекомендации по проведению необходимых санитарно-профилактических мероприятий. Их выполнят, пока школьники будут находиться дома.

Управление образования мэрии продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью в школах и детских садах города.

Родителям напоминают: если у ребёнка появились признаки простуды, не следует отправлять его на занятия. Школьнику нужно остаться дома и получить необходимое лечение.