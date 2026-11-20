В Хабаровском крае сильный снегопад и штормовой ветер оставили без электричества жителей нескольких населённых пунктов Ванинского округа. Из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 28 метров в секунду произошли обрывы проводов, а снежные заносы осложнили работу аварийных бригад.

Отключения затронули посёлок Токи, частный сектор Ванино и Октябрьского, а также сёла Датта и Уська-Орочская. Особенно сложная ситуация сложилась в последнем населённом пункте, куда энергетики пока не могут добраться из-за занесённых снегом дорог. Сейчас проезд расчищает спецтехника, а если восстановить движение не удастся, аварийную бригаду планируют отправить в село по железной дороге.

В Октябрьском жители жалуются не только на отсутствие электричества, но и на состояние улиц. По их словам, местами сугробы достигают колен, а пожилым людям трудно добраться до водоразборных колонок. Перебои с электроснабжением также произошли в соседней Советской Гавани, где из-за повреждения линий частично обесточены несколько микрорайонов.

На восточные районы Хабаровского края пришёлся основной удар снежного циклона, обрушившегося на регион 19–20 ноября. По данным Дальневосточного УГМС, только за сутки в Советской Гавани выпало 59 миллиметров осадков, или 220% месячной нормы, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Дорожные и коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды.