В Комсомольске-на-Амуре трое местных жителей стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв в общей сложности более 4,4 миллиона рублей. Горожане лишились денег при попытке купить автомобиль из-за границы, знакомстве в интернете и заказе интимных услуг, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Наибольший ущерб понесла 51-летняя женщина, которая ещё в августе 2026 года решила приобрести иностранный автомобиль. Комсомольчанка нашла продавца через интернет, выбрала машину и заключила договор. На протяжении нескольких месяцев собеседник убеждал её оплачивать различные пошлины и сборы: в результате женщина совершила пять платежей на общую сумму более 4,2 миллиона рублей, но автомобиль так и не получила.

Другой жертвой обмана стала 21-летняя горожанка, познакомившаяся с мужчиной на сайте объявлений. Интернет-знакомый пожаловался на заблокированную банковскую карту и попросил одолжить ему 3,5 тысячи рублей. За первой просьбой последовали новые, и к моменту, когда девушка заподозрила обман, она успела перевести собеседнику более 125 тысяч рублей.

Неудачным оказалось и знакомство 20-летнего комсомольчанина с девушкой, обещавшей оказать интимные услуги. Молодой человек перечислил незнакомке 73 тысячи рублей в качестве якобы необходимой «страховки», однако так и не дождался её приезда.

По всем трём фактам полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве. Максимальное наказание по наиболее тяжкому из этих преступлений предусматривает до десяти лет лишения свободы.