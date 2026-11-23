Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин доложил первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Яцкину о результатах выполнения решений верхней палаты парламента по развитию региона. Встреча стала поводом подвести итоги работы, начатой после Дней Хабаровского края в Совете Федерации три года назад, сообщает глава региона в своём МАХ-канале.



По словам Демешина, тогда было принято постановление о государственной поддержке края. За прошедшее время удалось переоснастить современным оборудованием краевой онкологический центр в Хабаровске, достроить важный участок центральной набережной краевой столицы и завершить реконструкцию причальной стенки в Комсомольске-на-Амуре.



«Сегодня у нас уже есть конкретные, ощутимые для людей результаты», — отметил губернатор.



При содействии сенаторов регион также получил федеральное финансирование на строительство подъездной дороги к острову Большой Уссурийский и создание технопарка «Амур». Эти проекты ещё предстоит реализовать.



Работа по привлечению федеральной поддержки продолжается. «В повестке ещё целый ряд вопросов по развитию края, где нам особенно важна поддержка федерального центра», — подчеркнул Дмитрий Демешин.



Губернатор также передал слова благодарности председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за внимание к региону и помощь его жителям.