Хабаровские школьники стали призёрами XI Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». В финале, который прошёл в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, ребята завоевали первое и второе места, а также бронзовый диплом, сообщает мэрия Хабаровска.

Главную награду привезла смешанная команда из 25 учеников 6–11 классов школы № 38, представляющая военно-патриотический отряд «Беркут». Ребята заняли первое место в номинации «Строевая подготовка». Командира отряда Глеба Богаченко отдельно признали лучшим командиром конкурса.

Команда Правового лицея имени С. Николенко заняла второе место в номинации «Показательные выступления» — смотре строя и песни. Ещё одну награду получил кадет седьмого класса Аделина Жуй-Чен: она стала обладательницей бронзового диплома в номинации «Инструментальное исполнительство».

За подготовкой школьников стояли наставники: руководитель отряда «Беркут» Т. О. Дяблова и советник директора по воспитанию Правового лицея Н. А. Коновалова. В мэрии также отметили поддержку родителей, помогавших ребятам готовиться к выступлениям.