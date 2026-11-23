Предпринимателей Хабаровского края приглашают принять участие в VIII Федеральном форуме «Производительность 360», который пройдёт 8 декабря в Москве и онлайн. Мероприятие посвящено повышению эффективности бизнеса и социальной сферы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций. В программе — пленарная сессия с участием вице-премьера Александра Новака и министра экономического развития РФ Максима Решетникова, четыре тематических направления, прямые включения из регионов и награждение лучших предприятий.

Участники обсудят, как снижать себестоимость продукции, повышать производительность труда в условиях дефицита кадров, внедрять автоматизацию, роботизацию и искусственный интеллект. Отдельное внимание уделят господдержке и обмену успешными практиками между регионами.

Работа форума продолжится в четырёх тематических треках: «Экономика процессов», «Люди и дефицит кадров», «Технологии и автоматизация» и «Производительность в социальной сфере».

Повышение производительности труда — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». К 2030 году правительство России намерено увеличить этот показатель на 20,7%. Федеральный проект «Производительность труда» должен обеспечить около пятой части запланированного прироста.

В 2025 году форум собрал более двух тысяч участников, среди которых были собственники и топ-менеджеры компаний, а также руководители организаций социальной сферы.

Регистрация на мероприятие и аккредитация СМИ открыты на официальной платформе производительность.рф.