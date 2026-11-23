В Хабаровском крае на горнолыжном комплексе «Холдоми» впервые проходят I и II этапы Кубка России по сноуборду сезона 2026/27. За медали и рейтинговые очки борются сильнейшие спортсмены из 11 регионов страны, сообщает МА губернатора Дмитрия Демешина.

Среди участников — чемпионка мира и победитель этапа Кубка мира София Надыршина, участник Олимпийских игр Игорь Слуев и другие титулованные сноубордисты.

Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что проведение соревнований такого уровня стало важным событием для региона.

«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Считаю, это показатель того, что в части развития спортивной инфраструктуры мы движемся в верном направлении», — подчеркнул глава края.

Первый этап соревнований проходит 23 ноября в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Завтра, 24 ноября, спортсмены вновь выйдут на трассу, чтобы разыграть награды второго этапа.

Для сборной Хабаровского края эти старты — возможность побороться за медали на домашнем склоне и проверить силы в соперничестве с лидерами российского сноуборда.

«Темпы будем только наращивать», — заявил Дмитрий Демешин, говоря о развитии спортивной инфраструктуры региона.

Соревнования проходят в Год спорта в Хабаровском крае.