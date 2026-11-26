Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Солнечный округ оценил результаты благоустройства дворов по инициативе местных жителей. Более половины населения муниципалитета объединено в территориальные общественные самоуправления (ТОС), сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Одним из наиболее активных объединений стал ТОС «Алмаз» в посёлке Солнечном, в который входят 581 житель нескольких многоквартирных домов. За несколько лет здесь реализовали девять проектов благоустройства: заасфальтировали проезд, оборудовали парковку и тротуар, установили детские и спортивные площадки, тренажёры и камеры видеонаблюдения.

На краевой конкурс 2027 года жители этого двора подали ещё две заявки — на обновление хоккейной коробки и укладку безопасного покрытия на детской площадке. Всего от Солнечного округа поступило уже 96 заявок, а в нынешнем году победителями конкурса стали 43 местных проекта на общую сумму 50 миллионов рублей.

«Хабаровский край занимает первое место в ДФО и входит в топ-3 в России по объёму финансовой поддержки ТОС: в 2026 году из краевого бюджета мы выделили на это 500 млн рублей, а к 2029 году сумма вырастет до 1 миллиарда рублей», — рассказал Дмитрий Демешин.

Сегодня в Солнечном округе действуют 75 территориальных общественных самоуправлений, из которых 27 находятся в районном центре. Губернатор призвал жителей других муниципалитетов активнее пользоваться возможностями программы, подавать заявки на конкурс можно через местные администрации.