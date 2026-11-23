В Хабаровском крае беспилотники используют для выявления нарушений в лесах. За время работы их задействовали более 900 раз, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

По результатам вылетов специалисты выявили 12 незаконных рубок, пять случаев самовольного занятия лесных участков и 15 нарушений правил заготовки древесины, пожарной и санитарной безопасности. Кроме того, с помощью дрона удалось установить виновника лесного пожара.

О результатах применения беспилотных авиационных систем представители краевого министерства рассказали на Всероссийском форуме контрольных органов, который проходит в Хабаровске. На одной из площадок форума состоялось открытое заседание межведомственной рабочей группы, посвящённое использованию беспилотников в контрольной и надзорной деятельности.

Специалисты региона также познакомились с опытом коллег из других субъектов России. В частности, речь шла о применении искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем в лесной отрасли.

Заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Герман Гомбоев отметил, что форум позволил не только представить собственные наработки, но и изучить решения, которые уже применяют в других регионах.