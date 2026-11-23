В Еврейской автономной области мужчина получил тяжёлые термические ожоги при попытке растопить печь бензином. Об этом сообщает МЧС России по ЕАО.

Несчастный случай произошёл в селе Екатерино-Никольском Октябрьского района. Мужчина использовал для розжига легковоспламеняющуюся жидкость. Пары бензина воспламенились от искры, вызвав резкую вспышку пламени. Одежда на пострадавшем загорелась, он получил глубокие ожоги.

В госпожнадзоре напоминают, что использовать бензин, керосин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей, костров и мангалов категорически запрещено. Пламя при этом может мгновенно распространиться в стороны, не оставив человеку времени среагировать.

Пострадавший находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.