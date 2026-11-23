В Еврейской автономной области временно закрыли движение автобусов по маршруту Биробиджан — Хабаровск. Ограничение введено с 15:00 23 ноября из-за неблагоприятных погодных условий и гололедицы, сообщает МЧС России по ЕАО.

Причиной стали осадки, образование зимней скользкости и неудовлетворительное состояние отдельных участков автомобильных дорог и улиц. Запрет на движение автобусов будет действовать до особого распоряжения.

В МЧС призывают жителей соблюдать осторожность во время снегопада. Если кому-то потребуется помощь или станет известно о необходимости спасательных мероприятий, следует звонить по номеру 101.