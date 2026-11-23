В Хабаровском крае 742 человека в 2026 году уже получили новую профессию благодаря национальному проекту «Кадры», инициированному президентом России Владимиром Путиным. До конца года планируется обучить 755 жителей региона, сообщает пресс-служба правительства края.



Плановый показатель по направлению граждан на обучение также удалось превысить. По словам председателя комитета по труду и занятости населения края Константина Виноградова, службу занятости планировала направить на обучение 719 человек, однако фактически эта цифра оказалась на 11,3% выше.



Одна из участниц программы — жительница Солнечного округа Татьяна Гагарина. После сокращения на прежней работе она обратилась в кадровый центр «Работа России». Специалисты предложили ей пройти профессиональное обучение.



Сначала Татьяна освоила веб-дизайн, затем продолжила образование по региональной программе «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых». Во время учёбы она поняла, что хочет работать с детьми.



При содействии кадрового центра женщина устроилась педагогом дополнительного образования на Станцию юных натуралистов. Сейчас она руководит объединением «Зоология».



«Я очень благодарна сотрудникам кадрового центра за их поддержку, я не только получила новую востребованную профессию, но и нашла дело, которое приносит мне истинное удовольствие и позволяет развиваться», — рассказала Татьяна Гагарина.



Жители края могут узнать о программах переобучения и возможностях трудоустройства на портале «Работа России», а также получить бесплатную консультацию по телефону 8 (800) 511-70-18.