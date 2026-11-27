«СКА-Нефтяник» взял очки в двух выездных матчах текущего чемпионата. Сначала в Ульяновске он разгромил «Волгу», а затем нанёс сокрушительное поражение «Ак Барс-Ракете», сообщает hab.aif.ru.

Гостевое турне армейцы начинали в Ульяновске. Хабаровчане скрестили клюшки с хоккеистами «Волги», которую ранее разгромили в домашнем матче 15:2. Очередная встреча не стала исключением: армейцы катком прошлись по ульяновской команде, обыграв её со счётом 13:2. Авторами голов в составе хабаровчан стали Алан Джусоев, Егор Ахманаев (четыре мяча), Туомас Мяаття (два мяча), Дмитрий Аникин, Владимир Каланчин (три мяча), Евгений Дергаев, Максим Василенко. Ахманаеву его «покер» позволил возглавить список лучших бомбардиров чемпионата на тот момент. Кроме того, победа в Ульяновске стала самой крупной победой хабаровской команды над «Волгой» в этом городе в истории чемпионатов страны.

Там же, в Ульяновске, прошёл и следующий матч хабаровчан — они встречались с казанской «Ак Барс-Ракетой», которую ранее разгромили в Хабаровске 14:2.

И снова хабаровчане не оставили шансов казанской команде. На этот раз главным действующим лицом оказался Владимир Каланчин. Форвард армейцев пять раз поразил ворота соперников, в результате чего обогнал своего одноклубника Ахманаева и вновь возглавил гонку бомбардиров чемпионата страны. Сам Ахманаев тоже не ушёл без забитого мяча, отметившись одним голом. Дубль записал на свой счёт Евгений Дергаев, по голу забили Аникин, Джусоев, братья Туомас и Томми Мяаття. Как итог — 12:1, уверенная победа «СКА-Нефтяника», который с 12 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата.

Следующий матч хабаровская команда проведёт дома с архангельским «Водником».