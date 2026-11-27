В Хабаровске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» на своём льду принимал казанский «Ак Барс». Хабаровчане проиграли домашний матч, сообщает hab.aif.ru.

Гости уже в первом периоде уверенно захватили инициативой, сделав счёт 2:0. После перерыва Кирилл Ураков сократил отставание, но ненадолго — «барсы» не только восстановили статус-кво, но и упрочили преимущество. В заключительном игровом отрезке Вячеслав Войнов и Олег Ли забросили ещё две шайбы, но они уже ничего не решали — «Ак Барс» спокойно довёл игру до победы — 5:3.

Напомним, матч с «Ак Барсом» стал первой домашней игрой хабаровской команды после длительного и успешного выезда, в котором «тигры» добились побед над «Спартаком», «Сочами», ЦСКА и «Шанхайскими драконами». Проиграли в гостевой серии хабаровчане лишь один раз — в упорной борьбе «тигры» по буллитам уступили череповецкой «Северстали» 2:3, прервав тем самым победную серию.

Следующий матч «Амур» проведёт 28 ноября с «Авангардом».