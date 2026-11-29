В Бикине бытовая ссора между сожителями обернулась уголовным делом. Мужчина бросил в женщину тарелку после замечания о чрезмерном употреблении алкоголя, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

За помощью в полицию обратилась 47-летняя местная жительница, получившая травмы во время конфликта с 44-летним сожителем. Как выяснили участковые, мужчина уже имеет судимость за преступление, совершённое с применением насилия.

По словам подозреваемого, в момент ссоры он находился дома и распивал спиртное. Когда женщина начала упрекать его в пристрастии к алкоголю, бикинец схватил тарелку и бросил её в сторону сожительницы.

Полицейские задержали мужчину и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, имеющим судимость за насильственное преступление. Теперь фигуранту грозит до шести месяцев ареста.