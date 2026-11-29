Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин накануне Дня матери встретился с мамами ветеранов и погибших участников специальной военной операции. Одной из главных тем разговора стало создание мемориала и сохранение памяти о погибших бойцах, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Встреча состоялась в хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества». Губернатор поблагодарил женщин за воспитание сыновей и помощь военнослужащим. Многие из матерей продолжают заниматься волонтёрской деятельностью: плетут маскировочные сети, собирают посылки и вяжут тёплые вещи для бойцов.

«Каждому человеку важно помнить о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. И сейчас, во время проведения специальной военной операции, и после неё», — сказала участница встречи Татьяна Крупельницкая.

Дмитрий Демешин также рассказал о своих поездках в зону СВО. Даже за тысячи километров от дома, отметил губернатор, военнослужащие чувствуют поддержку близких, а материнская любовь и забота помогают им справляться с испытаниями.