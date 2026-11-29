В Комсомольске-на-Амуре 50-летняя женщина пострадала при пожаре в девятиэтажном жилом доме. Её госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание произошло ночью в однокомнатной квартире дома на Магистральном шоссе. На кухне загорелись мебель и домашние вещи, огонь охватил пять квадратных метров.

Из-за высокой температуры в квартире также прорвало трубу с горячей водой. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 18 минут.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.