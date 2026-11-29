Правительство России направит дополнительно около 5,8 миллиарда рублей на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.

Дополнительное финансирование получат 35 регионов страны, ранее заявивших о потребности в средствах на предоставление льгот населению. Деньги поступят из федерального бюджета в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».

На компенсацию до половины стоимости жилищно-коммунальных услуг могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, люди с инвалидностью, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Выделенные средства позволят регионам обеспечить предоставление уже действующих льгот. Размер компенсации и условия её получения зависят от категории получателя и предусмотренных законодательством мер социальной поддержки.