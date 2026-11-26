В Бикинском округе Хабаровского края наследникам умершей женщины предстоит погасить её банковский кредит. Вместе с наследством они получили долговые обязательства на сумму более 38 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

При жизни женщина оформила в банке кредит на 70 тысяч рублей, однако полностью рассчитаться с финансовой организацией не успела. После её смерти осталась непогашенная задолженность.

Банк обратился в Бикинский городской суд с требованием взыскать оставшуюся сумму с наследников заёмщицы. На заседание они не пришли, но направили письменные заявления, в которых полностью признали требования кредитной организации.

Суд удовлетворил иск банка. Теперь наследникам предстоит совместно погасить задолженность, а также возместить судебные расходы. Решение уже вступило в законную силу.