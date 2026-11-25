В Хабаровском крае продлили до конца 2030 года программу выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Теперь на поддержку смогут рассчитывать родители, у которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательной думы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее программа распространялась на семьи, в которых третий или следующий ребёнок появился на свет не позднее 31 декабря 2026 года. Продление позволит получать поддержку ещё четырём годам рождений.

Общий размер выплаты составляет до 1 млн рублей: до 450 тысяч рублей выделяется из федерального бюджета и ещё до 550 тысяч — из краевого. Региональную часть могут получить семьи, уже воспользовавшиеся федеральной поддержкой. Для этого необходимо подать отдельное заявление.

По данным краевого министерства социальной защиты, выплатой уже воспользовались 2344 семьи. Почти тысяча из них — 978 — получили поддержку с начала 2026 года.

Как отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов, решение жилищного вопроса остаётся одним из важных факторов при планировании рождения третьего и последующих детей.