В Хабаровском крае назначили нового уполномоченного по правам человека. Им стал Павел Симигин — его кандидатуру, внесённую губернатором Дмитрием Демешиным, утвердили депутаты Законодательной думы региона. Срок полномочий омбудсмена составит пять лет.

Симигин имеет два высших образования — строительное и юридическое. В политике он с 2006 года. Был депутатом городской думы Комсомольска-на-Амуре, затем Законодательной думы Хабаровского края, где занимал должность заместителя председателя. В 2021–2026 годах представлял регион в Государственной думе, работал в комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики. По информации краевого парламента, он стал соавтором 31 законодательной инициативы.

На посту омбудсмена Симигин сменил Игоря Чесницкого, чей второй пятилетний срок завершился осенью этого года. За десять лет работы Чесницкий рассмотрел 26 тысяч обращений жителей края. Среди приоритетных направлений его деятельности в последние годы была поддержка участников специальной военной операции и их семей.

В 2026 году институту уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае исполнилось 20 лет. Кандидатуру нового омбудсмена на федеральном уровне поддержала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.