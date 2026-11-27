Накануне в пожарную службу поступило сообщение о возгорании бани на улице Карла Маркса в посёлке Смидович в ЕАО. Хозяева растопили печь и уехали. Огонь заметили соседи — они же вызвали расчёт и в первые минуты пытались сбить пламя снегом, сообщили в ГУ МЧС по ЕАО.

Прибывшие бойцы пожарной части № 5 возгорание ликвидировали, но сухое строение спасти не удалось — баня выгорела.

Как установил Госпожнадзор МЧС России, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: её оставили топиться без присмотра. Решается вопрос о привлечении собственников к ответственности.

МЧС России напоминает: не оставляйте топящуюся печь без присмотра — ни «на пять минут», ни «пока до магазина»; если нужно уйти — дотопите до углей, убедитесь, что ничего не тлеет, и только потом закрывайте дверцу; не складируйте в предбаннике дрова вплотную к печи, веники, тряпки, канистры; не перекаливайте печь.