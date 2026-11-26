В Хабаровском крае заработали новые онлайн-сервисы вневедомственной охраны, которые позволят жителям обращаться за услугами без личного посещения подразделений. Через интернет теперь можно подать заявку на охрану имущества или поступление на службу, сообщили в Управлении Росгвардии по региону.

Для владельцев квартир, домов и других объектов запустили сервис «Заявка на охрану». Желающим устроиться на службу во вневедомственную охрану доступен отдельный раздел с информацией о требованиях к кандидатам и формой обратной связи.

Ещё один сервис предназначен для предпринимателей и представителей организаций. С его помощью можно подать заявку на обследование объекта для последующего оформления паспорта антитеррористической безопасности. Заполнить необходимые анкеты можно как с компьютера, так и со смартфона.

«При этом каждая заявка находится на контроле, а специалисты ведомства сопровождают заявителя на всех этапах», — отметила временно исполняющая обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Хабаровскому краю полковник полиции Анастасия Чистякова.

После получения заявки сотрудники ведомства самостоятельно свяжутся с гражданином, проконсультируют его и объяснят порядок дальнейших действий.